Şanlıurfa'da askeri personele ilk yardım eğitimi verildi - Haberler

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce askeri personele ilk yardım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeline, bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma konularında bilgiler anlatıldı.

Eğitimin sonunda askeri personele sertifika verildi.