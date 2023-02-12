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Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı

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Şanlıurfa'da asılsız 'bina çöktü' ihbarına yasal işlem başlatıldı

Şanlıurfa Valiliği, asılsız "bina çöktü" ihbarında bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, asılsız "bina çöktü" ihbarında bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da "Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde bina çöktü" ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat süren inceleme ve olay yeri tespitinin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunup halkı paniğe sevk etmeyin."ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Valiliği Kahramanmaraş Karşıyaka Şanlıurfa Güncel Haberler

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