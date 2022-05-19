Şanlıurfa'da asfalt çöktü, otomobil çukura düştü - Haberler

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Şanlıurfa'da asfalt çöktü, otomobil çukura düştü

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Şanlıurfa'da asfalt çöktü, otomobil çukura düştü

ŞANLIURFA'da su borusu patlayınca asfalt çöktü, caddede seyreden otomobil, oluşan çukura gömüldü.

ŞANLIURFA'da su borusu patlayınca asfalt çöktü, caddede seyreden otomobil, oluşan çukura gömüldü. Yaralananın olmadığı olay sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Balıklıgöl bölgesindeki Kızılkoyun Nekropolü önünde seyir halindeki, sürücüsü öğrenilmeyen 63 DD 244 plakalı otomobil, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Halkın çağrısıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı. Ekipler, patlayan su borusunun onarımına da başladı. Cadde araç trafiğine kapatılıp, yolda onarım çalışması başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Otomobil, su, Güncel, Haberler

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