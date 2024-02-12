Şanlıurfa'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
İsa Altu, Şahinler Mahallesi 5024 Nolu Sokak'taki 5 katlı binada kabini görmeden binmeye çalıştığı asansörün boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Altu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.