Saldırıda evlerine 104 mermi isabet eden aile dışarı çıkamıyor

ŞANLIURFA'da amca çocuklarıyla yaşadığı arazi tartışmasının ardından Edip Özağaçhanlı'nın evine ateş açıldı. Eve 104 uzun namlulu silah mermisi isabet ettiği tespit edilen olayın ardından Şanlıurfa'ya göç eden aile, şikayetçi oldu. Özağaçhanlı, olayın ardından tehditlerin sürdüğünü belirterek, evde hapis hayatı yaşadıklarını söyledi. Şüphelilerin tutuksuz olarak yargılandığı davanın ilk duruşması nisanda görülecek.

Olay, Kasım 2024'te Hilvan ilçesi Kepirkucak Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan amca çocukları L.Ö., R.Ö., İ.Ö. ve Edip Özağaçhanlı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu. Olay günü, 2 araçla gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla eve ateş açtı. Bu sırada bahçedeki çocuğunu korumak isteyen anne, üzerine kapandığı çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Olay yeri incelemesinde eve 104 uzun namlulu silah mermisinin isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında dava açıldı. 3 şüphelinin tutuksuz olarak yargılandığı davanın ilk duruşması nisan ayında görülecek.

'TEHDİT EDİLİYORUZ'

Olayın ardından evlerinden Şanlıurfa merkeze göç eden aile, şikayetçi oldu. Edip Özağaçhanlı, evinde çocuklarının derslerine yardım ederek zaman geçirdiğini ve olaydan sonra tehditlerin sürdüğünü belirterek, evde hapis hayatı yaşadıklarını söyledi. Özağaçhanlı, "Şikayetimizi geri çekmemiz için tehdit ediliyoruz. Evden çıkamıyoruz, işlerimiz durdu, hayvanlarımıza ve ekinlerimize bakamıyoruz. Kan dökülmesini istemiyoruz, devletin bu olaya el atmasını istiyoruz. Geçimimi çiftçilikle sağlıyorum. Ancak 1,5 yıldır eve hapsoldum. Ailemle birlikte dışarı çıkmaya korkar olduk. Oysa bu kadar ağır silahların kullanılması başlı başına suç olduğu gibi, kasten ailemin yaşadığı eve yönelik gerçekleştirilen bu saldırıya rağmen hiçbir şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmedi. Olayla ilgili yargı süreci halen devam etmektedir ve yaklaşık 2 ay sonra mahkememiz başlayacak. Ancak bu süre zarfında tehditler kesintisiz şekilde devam ediyor. Ben ve ailem ciddi bir korku ve baskı altındayız" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Edip Özağaçhanlı'nın eşi Mülkiye Özağaçhanlı ise yaşadıkları sürecin son derece travmatik olduğunu belirterek, "Evimize silahlı saldırı yapıldı ama tutuklanan kimse yok. Dışarıda serbestçe dolaşanlar onlar, evine hapsolan biziz. O saldırıda çocuklarım ölebilirdi. Karşı taraf yaptığını pişkinlikle anlatıyor. Sürekli tahrik ediliyoruz. Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.