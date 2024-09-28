Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Sonrasında Barış Yemeği Düzenlendi

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da geçen ay arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişinin ölmesi ve 4 kişinin yaralanmasının ardından, husumetli iki ailenin bir araya gelerek barış yemeği düzenlemesiyle aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. İzol aşireti, barışı sağlamak amacıyla olayda sorumlu olan taraflara yüklü ceza keserek, bu şekilde gelecekteki anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Olay, 29 Ağustos'ta Siverek'e bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, barışmak için yapılan buluşmada tartışma çıktı ve bu tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut, Ahmet Akbulut ve 1 kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi ve 4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış için ikinci buluşma

Ağustos ayında barış için bir araya gelen husumetli ailelerin yaşadığı olayın ardından, bölgenin ileri gelen aşiretlerinden İzol aşireti lideri, eski AK Parti Milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşi Cihan İzol, her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşerek husumetin son bulması için çaba gösterdi. İki ailenin barışa ikna edilmesinin ardından kırsal Çeltik Mahallesi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinliğe, bölgenin diğer ileri gelen aşiretleri, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, İlçe Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Müdürü de katıldı. Yemekte, Kuran-ı Kerim okunarak taraflar arasında husumetin sona ermesi için dua edildi.

Barış yemeğinde konuşan Zülfikar İzol, "Artık bölgemizde dünya malı olan toprak için kan ve gözyaşı dökmek istemiyoruz. Bu vesileyle barışı kabul eden her iki aileye minnettarız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Şanlıurfa'da benzer üzücü olayların yaşanmaması için İzol aşireti önderlerinden Cihan İzol, aşiret olarak bir uygulamayı ilk kez hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ne yazık ki bölgemizde bir türlü sonu gelmeyen arazi anlaşmazlığı yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. Biz artık bölgemizde husumet ve kan davası görmek istemiyoruz. Her iki ailenin barışa katkı sunması üzerine biz de aracı olduk. Ancak gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına suçlu tarafa yüklü miktarda para cezası kesiyoruz. Bu sayede mağdur olan tarafın ihtiyaçlarını karşılamayı ve çocuklarının geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz. Cezalar caydırıcı olursa, büyük olayların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, bölgemizde barış elçileri atayarak, olayların önüne geçmeyi planlıyoruz."

Düzenlenen barış yemeği için jandarma ekipleri zırhlı araç ve TOMA'larla Çeltik Mahallesinde önlem alması dikkati çekti.