Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Kırsal Söylemez Mahallesi'nde başlayan tartışma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Söylemez Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet K, Zozan K, Zini K, Ziynet K, Tuğba K. ve Zeynep K. yaralandı.

İhbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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