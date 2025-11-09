Haberler

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: 4 Yaralı

Güncelleme:
Birecik ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, çocuklarının da katılmasıyla sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sokak ortasında iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, çocuklarının da karışmasıyla sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, şehir merkezinde karşılaşınca aynı mesele yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tarafların çocuklarının da tartışmaya dahil olması sonucu olay, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik (17), Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevrede paniğe neden olan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erol Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
