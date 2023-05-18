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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Gürakar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayda yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Gürakar Güncel Haberler

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