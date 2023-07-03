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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada silahlar kullanıldı ve 53 yaşındaki Kadir Demir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Seyitören Mahallesi'nde, Köprübaşı ve Demir ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 53 yaşındaki Kadir Demir, silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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