Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada silahlar kullanıldı ve 53 yaşındaki Kadir Demir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.