ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı - Haberler

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ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan cinayet zanlısı, bir yem deposunda çuvalların altında yakalandı.

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan cinayet zanlısı, bir yem deposunda çuvalların altında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan İ.K'nin (31) saklandığı adresi belirledi.

Ekiplerce kırsal Beydeş Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, yem deposunda çuvalların altına gizlenirken bulunan İ.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Cinayet, Güncel, Haberler

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