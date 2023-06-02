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Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca 2016 yılından bu yana aranan O.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Oluşturulan ekip tarafından yapılan fiziki çalışma sonrası 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ahmet Yesevi Mahallesinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından O.Y. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa İzmir Güncel Haberler

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