Şanlıurfa'da aranan 3 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde biri cinayetten olmak üzere aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ilçe genelinde 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda Şeyhmus Y., Mehmet S. ve Taha D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.