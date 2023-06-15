Şanlıurfa'da aranan 3 şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde biri cinayetten olmak üzere aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ilçe genelinde 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda Şeyhmus Y., Mehmet S. ve Taha D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde biri cinayetten olmak üzere aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlçe genelinde 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda basit yaralama suçundan 3 ayrı aranması bulunan Şeyhmus Y., "Eşyayı Gümrük İşlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokma" suçundan aranan Mehmet S. ve "Kasten Öldürme" suçundan aranan Taha D. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA