Şanlıurfa'da aranan 24 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı, polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
- Şanlıurfa'da aranan 24 zanlı yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 24 zanlı cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 65 ekip halinde 205 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 24 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel