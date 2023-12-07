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Şanlıurfa'da Aranan 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

7 Aralık 2023 00:00 Son Güncelleme: 00:02 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem devam ediyor.