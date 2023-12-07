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Şanlıurfa'da Aranan 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem devam ediyor.

Şanlıurfa'da haklarında arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında 22 yıl 5 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkındaki adli işlem devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Ceza Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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