Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Denetlenen araçlardan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 120 araçtan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde, 1 araç da trafikten men edildi.