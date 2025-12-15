Haberler

Şanlıurfa'da Uzun Namlulu Silahlarla Ev ve Fabrikaya Saldırı

Akçakale ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce bir araçtan 3 eve ve bir fabrikaya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı olmazken, evler ve fabrikada hasar oluştu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla 3 ev ile fabrikaya saldırı düzenlendi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Baykuş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gelen plakasız araçtaki şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yan yana bulunan 3 ev ile mahallenin karşısında yer alan bir fabrikaya peş peşe ateş açtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, evlere 34, fabrikaya ise 17 merminin isabet ettiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerde ve fabrikada hasar oluştu. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama ve inceleme çalışması başlattı. Kurşunlama anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
