ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi
AA - Güncel
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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ses sistemine gizlenen 267 kaçak cep telefonu yakalandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ses sistemine gizlenen 267 kaçak cep telefonu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda şüpheli hafif ticari aracı takibe aldı.
Ekipler yaptığı detaylı aramada, aracın bagajındaki ses sistemi içerisine gizlenmiş 267 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. ???
AA / Güncel