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Şanlıurfa'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evler denetlendi

10 Aralık 2023 09:22 Son Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda bir işletmede veri girişi yapılmadığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Ayrıca günübirlik evlerde konaklayan kişilerin bulunduğu tespit edildi ve KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten kişilere idari para cezası kesildi. Bazı evlerin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiği de belirlendi.