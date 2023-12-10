Şanlıurfa'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evler denetlendi
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda bir işletmede veri girişi yapılmadığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Ayrıca günübirlik evlerde konaklayan kişilerin bulunduğu tespit edildi ve KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten kişilere idari para cezası kesildi. Bazı evlerin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiği de belirlendi.
Şanlıurfa'da araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 91 araç kiralama firması denetlendi. Bir işletmede anlık veri girişi yapılmadığını tespit eden ekipler, "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 31 bin 515 TL idari para cezası uyguladı.
Günübirlik evlere yönelik de 43 adreste denetim yapan ekipler, 3 adreste konaklayan kişilerin bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerce KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten 3 kişiye "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 179 bin 142 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca bu adreslerden 2 evin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiğini tespit eden ekipler, 2 kişi hakkında mühür kırma suçundan adli işlem başlattı.