Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evler denetlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda bir işletmede veri girişi yapılmadığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Ayrıca günübirlik evlerde konaklayan kişilerin bulunduğu tespit edildi ve KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten kişilere idari para cezası kesildi. Bazı evlerin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiği de belirlendi.

Şanlıurfa'da araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç kiralama firmalarına ve günübirlik evlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 91 araç kiralama firması denetlendi. Bir işletmede anlık veri girişi yapılmadığını tespit eden ekipler, "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 31 bin 515 TL idari para cezası uyguladı.

Günübirlik evlere yönelik de 43 adreste denetim yapan ekipler, 3 adreste konaklayan kişilerin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce KBS sistemine kayıt yapmadan faaliyet yürüten 3 kişiye "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu gereği 179 bin 142 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu adreslerden 2 evin daha önce mühürlenerek faaliyetten men edildiğini tespit eden ekipler, 2 kişi hakkında mühür kırma suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title