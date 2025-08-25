Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında iki apartman sakini dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

Yangında 2 apartman sakini dumandan etkilendi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
