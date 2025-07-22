Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın 11. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 11. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel