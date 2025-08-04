Şanlıurfa'da Apartman Yangını: İki Kişi Dumandan Etkilendi

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akpıyar Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 4. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangında 2 apartman sakini dumandan etkilendi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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