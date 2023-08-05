Şanlıurfa'da Apartman Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Akpiyar Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen kişi tedbir amaçlı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel