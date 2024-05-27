Şanlıurfa'da Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Veysel Karani Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 8 kişiyi tahliye etti.
Kurtarılan bina sakinlerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.