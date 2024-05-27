Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Veysel Karani Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 8 kişiyi tahliye etti.

Kurtarılan bina sakinlerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Haliliye İtfaiye Kurtarma Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title