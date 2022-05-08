Şanlıurfa'da 'Anneler Günü' mesajları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, masajında, annelik vasfının tarif edilemez bir üstünlük olduğunu belirtti.

Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Erin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şefkat, merhamet ve fedakarlık gibi en yüce erdemleri gösterebilen yegane kişiler, şüphesiz ki yalnızca annelerimizdir. Bizleri büyütüp yetiştiren, hayatının her anında koruyup kollayan ve gözeten annelerimizi yılda bir gün hatırlamak, sevgimizi ve hürmetimizi sadece anneler gününde göstermek ise annelerimize haksızlık olur. Her anne evladı için en değerliyken, koklamaya doyamadan vatan için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi yetiştiren anneler, elbette hepimiz için tüm anneler arasında müstesna bir yerdedir. Şehit annelerinin evlatlarının hasretiyle döktükleri gözyaşları, en az vatan için dökülen kanlar kadar kutsaldır. Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyor, tüm Şanlıurfalı hemşerilerime selam ve hürmetlerimi iletiyorum."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tüm annelerin gününü kutlayarak, mesajında şunlara yer verdi:

"İnsan, karşılıksız saf sevgiyle anneye muhtaç, en güzel şekilde yaratılmış insanın başındaki taç, hayatın bütün yorgunluğu karşısında başımızı dizlerine yasladığımızda en şifalı ilaçtır anne. 'Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir.' Dizelerinde Sezai Karakoç'un belirttiği gibi annelerimiz, bir evi toplayan çatı, aile bireylerini bir araya getiren hayat kaynağıdır. Hayatımızın en kutsal köşesini teşkil eden annelerimizin, emeklerine karşılık yaptığımız ve yapacağımız hiçbir şey asla vefa etmeyecektir. Ömrümüzün çöl iklimi tarafında bir vahadır anne kalbinden yeşeren, hayat bahçemizde açan en nadide çiçektir, fedakarlığıyla cennetin ayaklarının altına serildiği 'eşref-i mahlukat'ın hakkıyla bu hayattaki tezahürüdür anne. Üzerimizdeki hakları asla karşılanamayacak olan annelerimiz, ilk gülüşümüz, ilk kelimemiz, ilkokulumuzdur. Bir gün değil, bir ömre bedel olan annelerimizin üzerimizde dua gibi duran ellerinden öper, sağlık ve huzurla nice anneler günü diliyorum. Bu duygularla, bu vatan için evlatlarını şehit veren annelerimiz başta olmak üzere, bütün annelerin günü kutlu olsun."