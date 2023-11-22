Şanlıurfa'da Anne-Oğul Yankesicilik Çetesine Operasyon

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki oğluyla birlikte yankesicilik yapan kadın polisin takibi sonucu yakalandı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne ile oğlu gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki oğluyla birlikte yankesicilik yapan kadın polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan 6 ayrı yankesicilik olayını aydınlatmak için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada yankesicilik olaylarının 32 yaşındaki R.I. isimli kadın ve 12 yaşındaki H.M. adındaki oğlu tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda anne ile oğlunu yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 12 yaşındaki çocuğun 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA