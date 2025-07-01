Şanlıurfa'da Anız Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakan 114 kişiye adli işlem, 169 kişiye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Kırsal bölgelerde artan anız yangınlarıyla ilgili 2024 yılında aldıkları yasaklama kararları ve denetimlerin faydalarını gördüklerini belirten Vali Şıldak, "Önceki yıllara göre yanan alan ve yangın sayılarında azalma söz konusu. Bu ay itibarıyla tarla sahibine ya da anız yaktığı tespit edilen kişilere yönelik işlem yapılmıştır. Adli işlem sayısı 114, idari para cezası ise 169'dur." dedi.

Kent genelinde boğulma olaylarına karşı kararlı tedbirler aldıklarını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler sayesinde bu yıl vaka ve ölüm sayılarında azalma gördük. Bu azalmanın devamı ve daha da düşürülmesi için gayretli çalışmalara devam edeceğiz. Son bir aylık dönemde 192 vatandaşımıza, eğer bunlar küçük yaştaysa velilerine yazılmak suretiyle idari para cezası uygulanmıştır. 567 bin lira para cezasından söz ediyoruz."