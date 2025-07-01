Şanlıurfa'da Anız Yangınlarına Karşı Adli İşlemler Başlatıldı

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kırsal bölgelerde artış gösteren anız yangınlarının önlenmesi amacıyla 114 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 169 kişiye de idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Şıldak, anız yangınlarıyla ilgili mücadeleye dikkat çekerek, "Önceki yıllara göre yanan alan ve yangın sayılarında azalma söz konusu. Bu ay itibarıyle tespit edilen 114 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 169 kişiye de idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

BOĞULMA VAKALARINDA AZALMA

Kent genelinde yaz aylarında serinlemek isterken yaşanan boğulma olaylarına karşı ciddi tedbirler alındığını belirten Vali Şıldak, "Bu tedbirler sayesinde bu yıl hem vaka hem de ölüm sayılarında düşüş gördük. Bu durumun devamı için kararlılıkla çalışmalar sürdürülecek. Son bir ayda 192 kişiye, yaşları küçükse velilerine olmak üzere, toplam 567 bin lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

90 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlara da değinen Vali Şıldak, "Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonlarıyla 90 düzensiz göçmen ile 10 organizatör yakalandı. Bu kişilerin elde ettikleri paralara el konuldu ve haklarında adli işlemler başlatılarak adli makamlara sevk edildiler" dedi.

YKS'DE KOPYA DÜZENEĞİ İDDİASI

21 Haziran'da yapılan YKS sınavında, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın çocuklarının, sınava girdikleri Eyyübiye Anadolu Lisesi'nde üzerlerinde kopya düzeneğiyle yakalandıkları yönündeki iddialara da değinen Vali Şıldak, "Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. Bu aşamada açıklama yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

Toplantı, uyuşturucuyla mücadele, trafik ve gıda denetimleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmasıyla sona erdi.