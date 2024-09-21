Şanlıurfa'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, yolları göle çevirerek trafik aksaklıklarına neden oldu. Sürücüler zorlukla ilerledi.
Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
Yollar göle döndü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi.
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hakim olan yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte araç farlarını açarak ilerledi. Yağış etkisi sürüyor.