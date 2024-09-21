Şanlıurfa'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

Yollar göle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hakim olan yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte araç farlarını açarak ilerledi. Yağış etkisi sürüyor.