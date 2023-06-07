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Şanlıurfa'da ana okulu öğrencileri yılsonu gösterisi yaptı

Şanlıurfa'da ana okulu öğrencileri yılsonu gösterisi yaptı

Güncel Haberler

Şanlıurfa Güzel Şehir Anaokulu öğrencileri tarafından yılsonu gösterisi düzenlendi.

Şanlıurfa Güzel Şehir Anaokulu öğrencileri tarafından yılsonu gösterisi düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen gösteri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından minik öğrencilerin yıl boyunca yaptığı etkinliklerden oluşan slayt gösterisi sunuldu.

Öğretmen ve palyaçoların eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler şarkılar eşliğinde 8 ayrı gösteri sundu.

Şenlik havası içinde geçen etkinliğe okul öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Mehmet Akif İnan Konferans Şanlıurfa Güncel Haberler

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