Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı 3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü amca gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 63 DE 450 plakalı tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekipler, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Amca M.D, gözaltına alındı.