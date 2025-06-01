Şanlıurfa'da Amca, Yeğenini Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Amca, Yeğenini Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, baraj gölüne düşen topunu almak için suya giren 10 yaşındaki çocuğunu kurtarmaya çalışan amca, suya dalarak gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda amcanın cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne topu almak için giren yeğenini kurtarmaya çalışan amca hayatını kaybetti.

Kasımkuyu Mahallesi'ndeki baraj gölü civarında ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak isterken suda kayboldu. Durumu gören amca Naif Polat (30), suya girerek yeğenini kurtardığı sırada gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışması sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.