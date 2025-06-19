Şanlıurfa'da Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan spot pazarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı. Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Önkol yaralanırken, Özkan Baran ve Ali Baran da darbedildi. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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