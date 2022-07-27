Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı.

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Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, iki gün önce yol verme nedeniyle tartışmıştı. Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetmişti. İ.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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