Haberler

Şanlıurfa'da Altınlarıyla Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Altınlarıyla Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, polisi görünce paniğe kapılarak elindeki altın dolu poşeti yere atan şüpheli, kısa süren bir takibin ardından yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve altınların nereden alındığını araştırıyor.

ŞANLIURFA'da, polisi görünce paniğe kapılıp elindeki altın dolu poşeti yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Yola saçılan altınlar polis tarafından toplandı. Şüphelinin altınları nereden aldığı araştırılıyor.

Atatürk Bulvarı'nda öğle saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, kendilerini görünce telaşa kapılan elinde siyah poşet bulunan kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kaçarken yanındaki poşeti yere atan şüpheli, kısa süren takibin ardından yakalandı. Şüphelinin kaçarken attığı poşetten etrafa saçılan çok sayıda ziynet eşyası ise polis tarafından toplandı. Altınlar emniyette muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis, şüphelinin altınları nereden aldığını araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Unıted'dan Altay'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.