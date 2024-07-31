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Şanlıurfa'da Altın ve Para Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gerçekleşen altın ve para gasbı olayında 5 şüpheli tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları tespit etti ve operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Polis yeleği giyip cerrahi maske ve eldiven takan silahlı 7 kişi, Eyüpnebi Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 2 akrabanın evine girdi.

Şüpheliler, alt ve üst katta oturan 2 akrabanın plastik kelepçe ile kollarını bağladıktan sonra evde bulunan 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbetti.

İhbar üzerine adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Harran ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüpheli A.D. (32), O.Z. (28), İ.H.D. (27), H.B. (44) ve F.A. (43) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların sokakta kaçması çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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