ŞANLIURFA - Alev alan tırın içerisinde kalan baba ve oğul kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilerek alev alan tırdaki baba ve oğul, Dicle Elektrik personeli tarafından kurtarıldı.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir-Kızıltepe kara yolu eski Sanayi Kavşağı'nda önceki gün sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği karton yüklü tır, devrilerek alev aldı. Araç içesinde bulunan baba ve oğlu, o esnada bölgeden geçen Dicle Elektrik personeli Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan tarafından alev alan tırdan çıkartıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Korkmaz, kaza sonrası arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı sırada kendisinin de kaza yapan aracın yanını gittiğini, araç içerisinde Fadıl Tekin'i fark ettiğini ve camı kırarak onu çıkardığını belirtti.

Kurtarılan kişinin babasının da araçta olduğunu söylemesi üzerine çevredeki kişilerle yeniden araca yöneldiklerini ifade eden Korkmaz, babayı da araçtan çıkardıklarını belirtti.

Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Korkmaz, "Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

Olay anı ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.