Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında ev yapma meselesi yüzünden çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kırsal Dinçer Mahallesi'nde, akrabalar arasında ev yapma meselesinden çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Mehmet K. (31), Abdülhalim K. (57), Salih K. (26), Nuri K. (62) ve Bilal K. (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.