Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Taşlı Sopal Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 57 ve 59 yaşındaki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba aileler arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Şerif (57) ve Mustafa Akbulut (59) taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma mahallede önlem aldı.