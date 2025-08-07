Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Kavga ile ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal (42) ve İbrahim Halil Çelikli (34) silahla, Şehmus ve Lütfi Çelikli ise aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemal Çelikli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
