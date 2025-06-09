Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere bir kişi yaralandı. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kırsal İncirli Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan H.A. ve M.A, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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