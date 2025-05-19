Şanlıurfa'da Akraba Kavgasında 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Kavgasında 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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