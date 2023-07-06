Şanlıurfa'da akraba kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.