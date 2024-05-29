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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kırsal Yuvar Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Yuvar Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı.

Kavgada Ünal (32), Ömer (65), Bayram (24), Mehmet (38), Mehmet Nuri (36) ve Aydın G. (40) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ekipleri, hastane ve mahallede önlem aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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