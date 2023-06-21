Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İşçi olarak gittikleri Gaziantep'te inşaatta çalışan akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken araya girenler tarafları barıştırdı. Taburcu olan yaralılar ile yakınlarının içerisinde olduğu araçlar, Şanlıurfa'ya gelirken yolda karşılaşınca taciz yaşandı. Araçlarından inen şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Araya girenler yeniden tarafları barıştırmak istedi. Bugün barışmak için kırsal mahallede bir araya gelecek olan taraflar Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştı. Silahlarına davranan taraflar arasında yaşanan kavgada Barış Z. yaralandı. Özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı duyan kırsal Yollar Mahallesi'ndeki taraflar arasında da silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırırken jandarma ekipleri de yeni bir kavganın yaşanmaması için önlem aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı Kavga : 1'i ağır 5 yaralı

Barışmak üzereyken yine kavga ettiler

ŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İşçi olarak gittikleri Gaziantep'te inşaatta çalışan akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken araya girenler tarafları barıştırdı. Taburcu olan yaralılar ile yakınlarının içerisinde olduğu araçlar, Şanlıurfa'ya gelirken yolda karşılaşınca taciz yaşandı. Araçlarından inen şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Araya girenler yeniden tarafları barıştırmak istedi. Bugün barışmak için kırsal mahallede bir araya gelecek olan taraflar Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştı. Silahlarına davranan taraflar arasında yaşanan kavgada Barış Z. yaralandı. Özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Barışmak üzereyken kavga ettiler

Olayı duyan kırsal Yollar Mahallesi'ndeki taraflar arasında da silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırırken jandarma ekipleri de yeni bir kavganın yaşanmaması için önlem aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.