Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alan jandarma, kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma Gürakar Siverek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title