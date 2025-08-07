Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasındaki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki Cemal Çelikli hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Olay polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Cemal Çelikli (42) hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında maddi anlaşmazlık bulunan amca çocukları sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Cemal Çelikli başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, İbrahim Halil Çelikli (34) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Cemal Çelikli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, hem kavganın yaşandığı sokakta hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.