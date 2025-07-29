Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kaynaklı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel