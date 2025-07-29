Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kaynaklı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.