Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kaynaklı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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