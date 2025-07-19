Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma, silahlı ve taşlı bir kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde akraba aileler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında taraflara ait 2 araçta ise hasar oluştu.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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