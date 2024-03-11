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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kırsal Mezra Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Mezra Mahallesi'nde akraba aileler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.A. (22) ile E.A. (25) 112 Acil Servis ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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