Şanlıurfa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Mezra Mahallesi'nde akraba aileler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.A. (22) ile E.A. (25) 112 Acil Servis ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.